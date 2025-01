Ci risiamo Grande Fratello Jessica e Helena | la pace è già finita Il brutto gesto davanti a tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, è recentemente rientrata nella casa delgrazie a un ripescaggio deciso dal pubblico. Insieme a lei, anche la modella brasilianaPrestes ha fatto il suo ritorno nel reality. Durante la loro precedente permanenza, le due concorrenti avevano avuto accesi scontri, culminati in un episodio in cuiaveva lanciato un bollitore durante una discussione con. Questo incidente aveva portato a provvedimenti disciplinari per entrambe e, successivamente, all’uscita didal programma.>> “Viai microfoni”., rivolta nella Casa: i concorrenti fanno sul serioTuttavia, prima del loro rientro,hanno avuto modo di confrontarsi e chiarire le loro incomprensioni. In un’intervista al settimanale “Chi”, entrambe hanno mostrato un lato più vulnerabile, dichiarando: “Veniamo viste come due iene, ma siamo fragili!”.