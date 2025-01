Pronosticipremium.com - Cesena-Roma Primavera, il pronostico:

Leggi su Pronosticipremium.com

Obiettivo: confermare il primo posto in classifica. È questo quello che lasi è promessa di fare in occasione della 21ª giornata di Campionato. I giallorossi affronteranno ila partire dalle ore 16:00 del 23 gennaio, in una gara in cui ogni dettaglio sarà fondamentale per poter sperare di allontanare il Sassuolo dalla rincorsa, complice anche la sconfitta dei neroverdi per mano dell’Atalanta. Occasione d’oro per i ragazzi di Falsini, che proveranno ad imporre il proprio gioco anche su un campo ostico come quello del Centro Sportivogna, contro una squadra che, seppur al 15° posto in classifica è sempre difficile da affrontare, come successo nella gara di andata terminata sul risultato di 1-1., probabili formazioni(4-2-3-1): Montalti; Abbondanza, Valentini, Dolce, Mattioli; Campedelli, Castorri; Domeniconi, Arpino, Perino; Coveri.