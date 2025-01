Pronosticipremium.com - Cesena-Roma Primavera, Falsini: “Vogliamo raggiungere risultati attraverso il gioco”

È un periodo molto importante per la, che ha avuto un inizio di 2025 non semplice dopo la grande chiusura dello scorso anno. I giovani giallorossi hanno infatti rimediato due sconfitte nelle prime due uscite di gennaio, di cui la seconda è costata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia. La formazione diha però saputo rialzarsi ritrovando la vittoria in campionato contro il Torino.Nell’ultimo turno di Serie A è arrivato poi il pareggio contro il Monza, in cui però si è vista una squadra in crescita e che può ambire a traguardi importanti. A testimoniarlo è anche la classifica, che vede lain testa appaiata al Sassuolo, con la volontà di mantenere questa prima posizione. Per farlo servirà però superare l’ostacolo, con il match in programma domani, giovedì 23 gennaio, al Centro Sportivogna Centro, con fischio d’inizio alle ore 16.