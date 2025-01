Quotidiano.net - Caso Almasri, l’opposizione chiede le dimissioni di Nordio

Roma, 22 gennaio 2025 – Prima la scarcerazione per un “errore procedurale”, poi il rimpatrio a bordo di un volo di Stato. CARLOMINISTRO DELLA GIUSTIZIA Sta suscitando numerosissime polemiche politiche, concheledel ministro della Giustizia, Carlo, ildel comandante della polizia giudiziaria libica Najeem Osama Elmasry, noto come, sul quale pendeva un mandato della Corte penale internazionale per "crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi nella prigione di Mitiga, puniti con la pena massimo dell’ergastolo". "La premier Meloni deve venire urgentemente" in Aula "a riferire" sulla vicenda che ha coinvolto Njeem Osama Elmasry, noto come. Lo hanno chiesto tutte le opposizioni (AVS, Pd, Più Europa, Italia viva, M5S e Azione) alla Camera, prima delle comunicazioni alla Camera del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sull'invio delle armi all'Ucraina.