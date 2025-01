Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, depennato un nome dalla lista dei difensori: ha scelto il Fenerbahce! Ultime

Tra i nomi che nel corso di queste ultimi mesi sono stati accostati al per sostituire l'infortunato Gleison Bremer c'era anche Milan Skriniar, centrale chiuso al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano si sta definendo proprio in queste ore il futuro dello slovacco: il difensore lascerà Parigi e approderà al. Operazione a titolo definitivo e non in prestito come invece proponevano tutti gli altri club interessati.