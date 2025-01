Juventusnews24.com - Buffon ricorda Gigi Riva ad un anno dalla scomparsa: «Non passo giorno senza dedicarti un pensiero». L’emozionante messaggio

Ad un anno dalla scomparsa di Gigi Riva, Gianluigi Buffon ha pubblicato un messaggio sui social per ricordare il grande campione. Le parole dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana.

«A un anno dall'addio il ricordo di Gigi Riva rimane indelebile, un'eredità riservata solo ai grandi uomini. Non passa giorno senza dedicarti un pensiero, perché per me sei stato l'esempio in campo e un punto di riferimento fuori. Non sai quanto mi abbia reso orgoglioso condividere un pezzo di vita azzurra, e far tesoro dei tuoi consigli. La tua passione, la tua umiltà e il tuo spirito leggendario sono la mia fonte di ispirazione. Ciao Rombo di Tuono!»