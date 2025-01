Sport.quotidiano.net - Brugge-Juventus 0-0, bianconeri qualificati ai playoff di Champions League

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 21 gennaio 2025 - Finisce a reti inviolate la trasferta belga della. In occasione della settima giornata della fase a gironi di, la Vecchia Signora non riesce a superare l'ostacolo. Con questo risultato la formazione bianconera ha la certezza di partecipare alper accedere alla fase ad eliminazione diretta. Le scelte dei due allenatori(4-5-1): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Talbi, Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis; Jutgla. All. Hayen.(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Mbangula; Weah. All. Thiago Motta. Primo tempo Juve senza McKennie, Thuram, Yildiz e Vlahovic dal 1': titolari fra gli altri Savona, Douglas Luiz e Weah. Passa poco più di un minuto e i piemontesi perdono un brutto pallone in uscita, ma non vengono puniti dalla conclusione di Jutgla, larga.