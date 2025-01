Oasport.it - Biathlon, Elvira Oeberg si ammala e rischia di saltare l’intera tappa di Anterselva. Addio Coppa del Mondo?

Leggi su Oasport.it

, una delle tre favorite principali per vincere ladel2024-2025 didi uscire quasi definitivamente dalla corsa alla Sfera di Cristallo. La svedese, tramite un post sui social, ha comunicato infatti di essersita e che con ogni probabilità rinuncerà aldiper non compromettere la preparazione verso i Mondiali di Lenzerheide.“Continuano le montagne russe. Mi sono svegliata stamattina con sintomi di un raffreddore e non sono disposta are la mia salute in questa fase della stagione, rendendo molto improbabile correre l’intero fine settimana di. Spero che il sole italiano mi aiuti a concentrarmi sul riposo e recuperare al meglio per i Mondiali“, le parole della sorella minore di Hanna.La 25enne scandinava è iscritta formalmente alla sprint di domani, in modo da poter cambiare eventualmente idea in extremis nel caso in cui le sue condizioni dovessero migliorare nella notte, ma l’impressione è che opterà per il forfait.