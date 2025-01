Ilrestodelcarlino.it - Allarme influenza: "Siamo vicini al picco,. Occhio a febbre alta e gastroenterite"

Il malessere arriva improvviso e abbastanza forte, con, parecchia tosse, difficoltà respiratore, a volte sintomi gastrointestinali. È l’per la stagione 2025,alla vigilia del, si parla di circa 15 casi ogni mille assistiti ma per la quotidianità dei medici di medicina generale l’impressione è che siano molti di più, come spiega Paolo Misericordia, segretario regionale della Federazione medici di famiglia: "alnella partedella curva, abbiamo continue richieste. I sintomi sono quelli noti, problemi con manifestazioni gastroenteriche,. Sono colpiti molto i giovani adulti, oltre ai bambini sotto i cinque anni, meno si presentano gli anziani che probabilmente si sono vaccinati di più". Quali sono le complicanze di questo tipo di?"Il rischio è sempre la broncopolmonite, su questo noi medici di medicina generale posfare molto per arrivare in tempo, abbiamo la possibilità di accesso in radiologia per via diretta, circostanziamo in tempi rapidi la diagnosi e dunque posgestire le persone direttamente a domicilio".