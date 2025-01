Tvplay.it - Affare super tra Inter e Roma, cambia maglia per 16 milioni più bonus

Leggi su Tvplay.it

L’e lastanno provando a mettere in piedi unimportante, da 16di euro più, che potrebbe rappresentare un’occasione per entrambeRanieri ha bisogno di giocatori di una certa qualità e i nerazzurri potrebbero dargliene uno, per una spesa che rientra nei piani dei Friedkin. Tra i due club non sembra esserci in piedi solo l’Davide Frattesi, ma anche quello per un altro centrocampista.traper 16più(TvPlay – ANSA) I primi due acquisti di questa finestra di mercato invernale per lasono stati Rensch e Gollini. Il terzino destro olandese, scuola Ajax, arriva nella Capitale con il duplice compito di giocare da esterno e da braccetto della retroguardia a tre. Undi 5piùche garantirà a Ranieri un’alternativa in più, considerando anche la giovane età (22 anni), un colpo di prospettiva.