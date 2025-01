Lanazione.it - A San Salvi per il Giorno della Memoria va in scena ‘Quartetto per la fine del Tempo'

Firenze, 22 gennaio 2025 - I Chille de la balanza inaugurano un anno ricco di nuove produzioni teatrali con un evento nel, lunedì 27 gennaio. Andrà in– con repliche alle ore 19 e alle ore 21 – Quartetto per ladel, spettacolo che parte dalla composizione musicale di Olivier Messiaen e dalla inusuale situazione in cui essa prese vita in un campo di detenzione tedesco. Lo presentano in uno spettacolo-studio in due parti: lunedì 27 gennaio e sabato 29 marzo, alle ore 19 e alle ore 21. Il biglietto d’ingresso – riferito ai due spettacoli di gennaio e marzo – costa 18 euro, ridotto coop/arci 15 euro. La prenotazione è obbligatoria con pagamento anticipato. Info e prenotazioni: tel/whatsapp 335 6270739 o mail a [email protected] . Posti limitati. Lo spettacolo è stato costruito attraverso un percorso di alta formazione teatrale che dal mese di ottobre 2024 vede impegnate, sotto la direzione di Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza, sei giovani attrici-performers provenienti da tutt’Italia: Yasmin Al Qadri, Salomè Baldion, Sabrina Bruno, Isabella Covelli, Lucia Pipchak, Gloria Trinci.