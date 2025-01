Zonawrestling.net - WWE: Telenovela Corey Graves infinita, ora previsto il suo ritorno a NXT

Sono sempre di più le notizie che in queste ore riguardano, la più positiva ci è arrivata da poco.SecondoBrennan di Fightful Select,è segnato al tavolo di commento per la puntata odierna di NXT ed è atteso al Performance Center per le prove che precedono lo show.Questo aggiornamento arriva alcune ore dopo quello di PWInsider, dove si dava molto probabile la sua assenza questa sera. La fine di questa situazione appare ancora poco chiara. La sua presenza stanotte non escluderebbe un suoal tavolo di commento nel main roster nel breve periodo, come potrebbe d’altro canto confermare il suo spostamento ufficiale ad NXT.Ciò che appare, è una mossa della WWE per calmare le acque, vista la volontà, ribadita anche dalle testate giornalistiche, didi continuare a lavorare per la compagnia.