Vigili del fuoco e “pet detective”, ma del cane Budino ancora nessuna traccia

Zogno. Sospese le ricerche deidelper il recupero del, il Jack Russell di Zogno che martedì 14 gennaio si era allontanato da casa per infilarsi, probabilmente, in una profonda tana di tasso in una zona impervia del Monte di Zogno in via Cabalzar, facendo perdere le proprie tracce.La ricerca da parte deidelè stata certosina: grazie a un’attrezzatura speciale utilizzata dalla squadra Usar per la ricerca di persone sotto le macerie si è infatti riusciti ad arrivare fino a 15 metri di profondità all’interno della buca, ma nonostante questo i risultati sono stati nulli.Da qui la scelta di interrompere le ricerche, presa in accordo con i padroni del, che si sono rivolti anche al “pet” Said Beid. Il soccorritore, un addestratore cinofilo esperto in recupero di animali smarriti, è intervenuto sul posto, e, in seguito a ulteriori ricerche effettuate con un’attrezzatura specifica, ha escluso la presenza del cagnolino nella buca.