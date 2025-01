Lapresse.it - USA, Landini: “Trump divide l’Europa, uniti o diventiamo clienti”

“Penso che il tentativo disia quello di fare di tutto affinché non si costruiscavera, che oggi non c’è. Il tentativo diè quello dire e contrapporre i Paesi europei“. Lo ha detto Maurizio, segretario generale della CGIL, rispondendo alle domande dei cronisti sull’insediamento di Donaldcome 47° presidente degli Stati, a margine della conferenza stampa ‘Investire in istruzione’ organizzata a Roma. “Si riconferma la necessità che odiventa davvero non solo un’entità geografica, ma un’entita sociale in grado di competere con i livelli di innovazione che sono in atto nel mondo”, aggiunge quindi, “o noi, compresa l’Italia, rischiamo di diventare semplicemente una provincia dell’impero di qualcun altro, non dei cittadini, ma dei semplici“.