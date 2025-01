Iltempo.it - Trump demolisce green deal, ius soli e deriva gender: i primi 100 decreti

Leggi su Iltempo.it

Detto, fatto. Donaldsubito il giuramento con cui si è insediato come 47° presidente della storia degli Stati Uniti ha firmato una lunga lista di ordini esecutivi tra cui il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima, definito «unilaterale», e l'avvio del processo per portare l'America fuori dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), motivata dalla «cattiva gestione della pandemia di Covid-19 e di altre emergenze sanitarie». Sono solo due dei provvedimenti che il presidente americano ha firmato nel suo primo giorno di insediamento alla Casa Bianca, quando ha anche annullato 78 azioni esecutive dell'era Biden, molte delle quali firmate dall'ex presidente il primo giorno della sua amministrazione. Una valanga di provvedimenti che, come anticipato dalle priorità della campagna elettorale, non poteva escludere il giro di vite sui migranti.