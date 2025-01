Notizie.com - Truffa Vodafone: moltissimi clienti stanno ricevendo queste telefonata

Presta attenzione a questa chiamata. Itori in pochi secondi potrebbero svuotare il tuo conto. Tutto quello che c’è da sapere.Le truffe tornano al centro dell’attenzione, purtroppo bisogna stare sempre con gli occhi aperti e prestare attenzione ad ogni dettaglio. Di questi tempi, infatti, molti utenti hanno segnalato di aver ricevuto delle chiamate da parte di(Notizie.com)Nel corso della chiamata ivenivano informati di un aumento della tariffa mensile, alla base di tutto ciò c’era la fusione con Fastweb. Purtroppo, però, si trattava di una. A tal proposito,, ha precisato che non ci sono assolutamente aumenti per quel che riguarda le proprie offerte.Nuovatelefonica, come difendersi?Purtroppo le truffe telefoniche, ormai sono all’ordine del giorno, ragion per cui diventa fondamentale riconoscere i segnali.