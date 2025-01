Schiava del marito per 20 anni | costretta a mangiare avanzi abortire 9 volte e rubare alcolici come prova d’amore

Leggi su Dayitalianews.com

È davvero agghiacciante la storia che viene da Fasano, in provincia di Brindisi, dove un uomo 80enne è stato condannato a 5di reclusione per i maltrattamenti perpetrati nei confronti della moglie per 20.Da moglie a: 20di vessazioni e umiliazioniNel 2000 la coppia si sposò e sin dal primo giorno di matrimonio l’uomo ha costretto la moglie praticamente a fare la sua. La donna lavava e vestiva ilogni giorno e addirittura eraad assisterlo nei suoi bisogni corporali.L’uomo facevai suoialla compagna, che non aveva neanche una copia delle chiavi di casa. I vicini, impietositi, le davano dei vestiti che la donna non avrebbe potuto altrimenti acquistare. Tutte le uscite della vittima infatti dovevano essere apte dal, che non le dava la possibilità di lavorare.