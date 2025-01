Ilgiorno.it - Salò, mette bandiera e striscione “Palestina libera” fuori dalla finestra: polizia e carabinieri entrano in casa per sequestrarli

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia – Aveva espostosuaunapalestinese e unocon scritto “”. In pochi giorni, alla porta si sono presentatiper requisire entrambi gli oggetti. È successo a Giulio Tonincelli, quarantanne residente ache lavora come fotografo e regista indipendente per numerose Ong attive in Medio Oriente, India, America Latina e Africa. All’inizio, ha raccontato Tonincelli a Radio Onda d’Urto, è stato contattatocapo scala e poi dall’amministratrice del condominio le quali, su richiesta dei, gli hanno chiesto di togliere. Ma non c’era alcun divieto condominiale e quindi il regista ha deciso di tenere i due simboli esposti. Qualche giorno dopo, mentre lui si trovava in Etiopia e Uganda per dei progetti a sostegno dei disabili, le forze dell’ordine hanno suonato a, dove vivono i suoi genitori di circa 75 anni.