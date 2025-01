Serieanews.com - Raspadori gioiellino del mercato: le 6 squadre che potrebbero prenderlo a gennaio

Leggi su Serieanews.com

Giacomonon è titolare al Napoli, ha una difficile collocazione tattica per Conte e si guarda intorno: potrebbe diventare un pezzo pregiato di questodel: le 6che(foto: Ansa) – serieanews.comGiacomoè uno dei giocatori più interessanti e discussi del panorama calcistico italiano. Dopo aver conquistato la scena con il Napoli, però, la sua collocazione tattica sotto la guida di Antonio Conte sta diventando sempre più incerta. Il tecnico azzurro, pur lodando le sue qualità, fatica a trovarne un ruolo preciso all’interno del suo sistema di gioco.ha dimostrato di poter essere un’arma in più in determinati frangenti, come contro il Venezia, ma la sensazione che si respira in città è che, con l’arrivo di nuovi acquisti nei prossimi mesi, lo spazio per lui si ridurrà ulteriormente.