Quando Trump comprò lo yacht extralusso costruito a Viareggio

, 21 gennaio 2025 – Nel giorno in cui Donaldtorna ad essere il legittimo inquilino della Casa Bianca al di là dell’oceano, dalla coltre dei peana all’indirizzo dell’esuberanza imprenditore con un debole per la politica, sbuca fuori anche il nome di. Sì, perché nel magma delle molteplici iniziative che nel corso della sua vita hanno coinvolto il nuovo presidente degli Stati Uniti c’entra anche un ‘oggetto’ di grandissimo prestigio nato nei cantieri della Darsena, lungo il cuore di via Coppino e dintorni. Infatti per un quinquennio Donaldè stato il proprietario del Nabila, loche ha fatto la storia (con annessi e connessi, luci psichedeliche e ombre) della nautica mondiale. Manco a dirlo, il Nabila è ‘nato’ in Darsena, al vecchio cantiere Benetti. Era il 29 giugno 1979,dopo mesi e mesi di lavoro, ci fu il varo dellodei sogni, 86 metri di lusso e di tecnologia all’avanguardia.