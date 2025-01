Ilfattoquotidiano.it - Piano pandemico: siamo al redde rationem? Me lo auguro. Grazie a chi ci ha messo la faccia

Un risultato fantastico. La gip di Roma, Anna Maria Gavoni, ha disposto l’imputazione coatta dell’ex numero due dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, in relazione al mancato aggiornamento del. Finalmente vince l’onestà, finalmente vince l’abnegazione al lavoro, finalmente vince l’impegno per tutti non solo per qualcuno. Finalmente i cittadini italiani potranno sapere, prima o poi, cosa è successo durante il periodo più brutto della storia italiana contemporanea. Della storia di tutti noi che l’abbiamo vissuta ed anche di quelli che la storia non hanno potuta più viverla perché l’hanno persa.Tutti noi dobbiamo direin particolare al dottor Francesco Zambon che ha avuto il coraggio di non nascondersi. Ha avuto il coraggio di metterci lacontro le tante persone che lo hanno osteggiato, che lo hanno attaccato, che lo hanno querelato solo perché aveva preparato un lavoro che diceva la verità.