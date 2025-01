Oasport.it - Pallamano: Italia-Cechia, gli azzurri vogliono continuare a sognare ai Mondiali

Il Preliminary Round ha portato due gioie pazzesche all’dellaimpegnata ai2025, ma ora è tempo di voltare pagina perché a Herning (Danimarca) inizia il secondo step del torneo iridato: il Main Round.Non si riparte da zero, ma quasi. Glisi porteranno dietro i punti ottenuti nella prima fase contro le squadre della loro pool ancora in gioco: quindi 2, quelli presi contro la Tunisia. Diventerà quindi importantissimo cominciare con il piede giusto, contro un’avversaria di non facile lettura: la.Allenata da Xavi Sabaté, la squadra dell’Est Europa, è tornata aidopo 10 anni di assenza dall’ultima volta passando il Girone A del Preliminary Round in maniera rocambolesca: due pareggi, contro Svizzera e Polonia, e una sconfitta contro la Germania.