Sport.quotidiano.net - Pagelle Perugia. Matos è il più vivace. Giunti troppo timido

GEMELLO 6 Un primo tempo da spettatore o quasi, con un paio di pres sicure. LEO 6 ritrova una maglia per la squalifica di Mezzoni. Il Gubbio spinge parecchio dalla sua parte ma riesce a trovare spazio per scendere. Suo il cross per Montevago alla mezzora del primo tempo. RICCARDI s.v. Costretto a uscire dopo un quarto d’ora per uno scontro di gioco. DELL’ORCO 6 Gara in controllo. Peccato il finale, quando non riesce, insieme ai compagni, a limitare Rosaia. GIRAUDO 6 prova a dare una scossa sulla sinistra, senza però spingere abbastanza. Provvidenziale la chiusura al 18’ della ripresa su Maisto.5,5 Duella a centrocampo. E c’è da fare. È impreciso etimoroso. Stavolta non lascia il segno. TORRASI 4,5 Dà un occhio più dietro che davanti. Commette un’ingenuità nella ripresa che costa il doppio giallo.