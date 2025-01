Lanazione.it - Operaio morto in cantiere, docufilm sulla sua storia. L’emozione della moglie

Lucca, 21 gennaio 2025 – “Buongiorno papà, ti amiamo”. Non passa giorno che Lucia non dedichi sui social una frase o una foto al marito Luca, padre dei suoi due bambini, che lo scorso marzo è uscito per andare a lavoro e non ha fatto più ritorno a casa. Parole e immagini bellissime ma anche strazianti, vecchie foto che ricordano bei momenti trascorsi insieme e sorrisi che, purtroppo, non torneranno mai più. Quella di Luca Giannecchini è una delle tante, ormai tantissime, morti bianche che ha scosso profondamente l’intera città, arrivando adesso nel palinsestoRai. I giorni scorsi, infatti, una troupe capitanata dal regista Giovanni Cavallini e prodotta da Luca Bianchini è arrivata nella casafamiglia Giannecchini per girare un documentario che andrà in onda a primavera. Una puntata che andrà a svelare le vite silenziose delle famiglie che hanno subito un lutto così ingiusto e improvviso e che, nonostante il dolore e la fatica, cercano di riprendersi quella serenità che gli è stata strappata in un attimo.