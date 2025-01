Lanazione.it - Oltre tre etti di droga in casa: Pistoia, arrestato ragazzo

, 21 gennaio 2025 – Undi 22 anni italiano è statodalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dettagli dell'arresto e accuse La squadra mobile lo ha seguito nei suoi spostamenti, dopo aver notato alcuni movimenti sospriconducibili ad un'attività di spaccio. Fermato per un controllo, il giovane aveva addosso sostanza stupefacente e un bilancino di precisione con tracce di. Perquisizione e rinvenimenti Da qui la successiva perquisizione domiciliare, dove gli agenti hanno trovato: 3e mezzo di cannabinoidi 18 pasticche di metanfetamine 3 grammi di cocaina Un altro bilancino di precisione Un coltello con tracce di sostanza stupefacente, utilizzato per il confezionamento delle dosi 2.900 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, soldi ritenuti provento dell'attività di spaccio Decisioni giudiziarie Per il 22enne il pm ha disposto gli arresti domiciliari nella sua abitazione in provincia di Prato.