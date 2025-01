Anteprima24.it - Napoli, il mercato si infiamma: ecco i rinforzi per Conte

Tempo di lettura: 3 minutiIl calciodelè in pieno fermento, con la società di Aurelio De Laurentiis impegnata a rinforzare la rosa per consegnare ad Antonioi tasselli mancanti per poter puntare in alto in questo girone di ritorno di campionato.La partenza di Khvicha Kvaratskhelia, approdato ufficialmente al Psg, apre la questione del suo sostituto. Gli azzurri stanno sondando diverse piste, con un nome su tutti: Alejandro Garnacho. Il talento argentino del Manchester United, classe 2004, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale. Con 21 presenze, 3 gol e 1 assist in Premier League in questa stagione, Garnacho ha attirato l’attenzione del, che nella giornata di domani incontrerà i Red Devils per valutare i margini dell’operazione. Sul fronte difensivo, è ormai questione di ore per l’arrivo di Danilo Luiz da Silva.