Ilfattoquotidiano.it - Morto Luca Beatrice, addio al critico d’arte ed ex presidente del Circolo dei lettori di Torino

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ed exdeldeidi, 63 anni, è deceduto nell’ospedale Le Molinette didov’era stato ricoverato in gravi condizioni a seguito di un malore. A darne notizia, è stato il fratello Giuliosu Facebook: “Due fratelli non sono due amici. Sono rami dello stesso albero che possono divergere con gli anni. ma il loro legame sarà eterno. Ciaofai buon viaggio”, ha scritto.Nato anel 1961,è stato anche un curatore, oltre ad aver insegnato storia dell’arte e storia del design all’accademia Albertina e arte contemporanea allo Ied die arte e cultura contemporanea allo Iulm di Milano. In passato aveva insegnato anche a Palermo e all’accademia di Brera di Milano.Curatore econtemporanea tra i più noti del panorama italiano, ha cominciato la sua carriera verso la fine degli anni Ottanta con mostre storiche sul futurismo torinese.