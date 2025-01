Lanazione.it - Medioetruria, frecce radenti. Pd: "Nisini non tutela la città". E lei: "Falso, è colpa di Giani"

Duello all’alba dietro la stazione., la stazione che non c’è e chissà se ci sarà mai, per ora spacca a metà la politica aretina e non solo. Ieri da una parte dei binari il Partito Democratico, durissimo contro la parlamentare Tiziana, già aspramente attaccata poche ore prima da Lucia Cherici, la leader aretina di Azione, il partito di Carlo Calenda. Ma a ruota la deputata della Lega non le manda a dire e rispedisce il sasso in piccionaia. Sullo sfondo, certo, anche la linea bipartisan uscita dai consigli comunale e provinciale congiunti, uniti per sostenere la scelta di Rigutino e forti della posizione sempre più netta al loro fianco del presidente della Regione Eugenioe del suo assessore Bezzini. Punto e a capo? "si assuma le sue responsabilità" è la risposta in marca da bollo del Pd alla parlamentare e alla sua intervista a La Nazione.