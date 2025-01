Lutto nella tv e nella cultura addio a un grande professionista Il dispiacere di Cruciani | Meritava di più

Leggi su Caffeinamagazine.it

Luca Beatrice, noto critico d’arte e giornalista, si è spento improvvisamente all’età di 63 anni a causa di un malore. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica dal fratello, Giulio Beatrice, e da Angelo Mellone, responsabile del Daytime Rai e amico di lunga data.”Amico mio, fratello mio, io non ho parole”, ha scritto Mellone sui social, ricordando con affetto la personalità energica e anticonvenzionale di Beatrice. “Te ne sei andato così, all’improvviso, da ragazzaccio dispettoso. Chissà, dove sei adesso, se potrai ammirare quella perfezione nell’arte che hai inseguito e raccontato per tutta la vita”. Luca Beatrice, torinese di nascita, aveva dedicato la sua vita all’arte e alla. Dopo la laurea in Storia del cinema all’Università di Torino e la specializzazione in Storia dell’arte a Siena, aveva curato prestigiose mostre d’arte in tutta Europa, diventando una figura di spicco nel panoramale italiano.