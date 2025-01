Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Monney fa il vuoto, Schieder terzo, più indietro Casse e Paris

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E ALLE 13.30I PETTORALI DI PARTENZA12.00 Stefan Babinsky è secondo a soli 15 centesimi da! Aveva mezzo secondo di vantaggio a metà pista.11.57 Rogentin e Kohler entrambi lontanissimi, mentre sta partendo l’austriaco Stefan Babinsky.11.55 Lontano anche Bryce Bennett che è tredicesimo a 1”60 da.11.54 Non brillantissimo neanche Marco Odermatt che è ottavo a 1”24: appena davanti a.11.52 Seconda piazza per l’ottimo canadese Cameron Alexander che paga 0”40 nei confronti die si inserisce davanti a.11.51 Mattiaè ottavo a 1”30: stesso tempo di Dominik.11.49 Cochran-Siegle molto lontano: decimo a 1”70 da. Parte ora Mattia