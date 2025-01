Lanazione.it - Il santuario pagano: storia di una scoperta sensazionale

(Siena) Nel 2019 un gruppo di giovani archeologi arrivò a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, per avviare uno scavo. Non trovò niente. Ma l’anno dopo riprese le riceerche, spostandosi in una zona vicina, e stavolta le cose andarono in un altro modo. Inizia così lache ha condotto alle straordinarie scoperte archeologiche grazie alle quali sono stati riportati alla luce i resti di untermale etrusco e romano, con oltre venti statue di bronzo, di varie dimensioni. Scoperte che, per la loro portata, sono state paragonate a quella dei Bronzi di Riace. Tutto questo sarà il tema di un incontro organizzato a Siena alla Biblioteca comunale degli Intronati, domani (mercoledì 22) alle 17.30. Nel corso del 2024 una nuova campagna di scavo ha infatti confermato l’eccezionalità del sito toscano.