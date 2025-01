Il Milan sogna in grande | due nomi clamorosi per l’attacco!

Leggi su Sportface.it

Praticamente sfumato Marcus Rashford, ilpunta ora su altri dueper rinforzarea gennaio.Ilha le idee piuttosto chiare sul fronte del calciomercato: serve necessariamente un attaccante che possa dare nuova linfa al reparto e, magari, portare anche un po’ di gol. Per tale motivo, la dirigenza rossonera si era già messa all’opera per cercare di portare in Serie A Marcus Rashford, dichiaratamente in uscita dal Manchester United. Il rapporto con Ruben Amorim non è sbocciato e la sua avventura con i Red Devils è giunta ormai al capolinea. Tuttavia, i costi proibitivi e i tentennamenti del calciatore hanno fatto sostanzialmente naufragare l’ipotesi.Ma ilnon si è chiaramente fermato e ha proseguito la ricerca di possibili soluzioni alternative. Come svela la Gazzetta dello Sport, la società ha due possibilità: tesserare un calciatore in prestito per sei mesi, con o senza diritto di riscatto, oppure monetizzare da una cessione per investire quei soldi su un acquisto a titolo definitivo.