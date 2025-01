Lanazione.it - Il fatale crollo di terreno e le fratture riportate

Leggi su Lanazione.it

Il tragico incidente sul lavoro che è costato la vita a Luca Giannecchini, risale allo scorso 21 marzo. L’uomo stava lavorando in un cantiere stradale in via dei Dorini (in foto), località Sant’Alessio. Giannecchini si trovava dentro uno scavo profondo circa un metro e settanta e largo un metro e mezzo dove deve posizionare gli allacciamenti per le tubature delle fogne. A un certo punto, mentre aveva quasi praticamente ultimato il suo compito, lo scavo ha ceduto improvvisamente travolgendolo e schiacciandolo contro la tubatura stessa. Alcuni metri cubi dimisto ad asfalto gli sono franati addosso e hanno causato dellecostali. La massa gli ha compresso a lungo il torace tanto da rendergli difficoltosa la respirazione. L’operaio è rimasto praticamente bloccato in quella pericolosa posizione per almeno 10 minuti prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118 che lo ha trovato sempre all’interno della trincea di scavo, anche se la testa è sempre rimasta all’esterno delfranato.