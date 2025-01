Top-games.it - I 5 peggiori cloni di Grand Theft Auto

è una delle serie videoludiche più famose e apprezzate di sempre, capace di creare mondi aperti ricchi di azione, umorismo e libertà. Non a caso, molti sviluppatori hanno cercato di imitarne il successo, realizzando giochi simili ma spesso inferiori. In questo articolo, vi presentiamo i 5di, quelli che non vale la pena di provare nemmeno se siete fan sfegatati del genere.171, brutto, sconosciuto e assolutamente tra idiSi tratta di un gioco brasiliano che cerca di riprodurre le atmosfere e le meccaniche di GTA in una favela. Il risultato è però deludente: grafica scadente, animazioni goffe, fisica inesistente e bug a non finire.Il gioco è ancora in accesso anticipato su Steam, ma non sembra avere molte speranze di migliorare.