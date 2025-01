Hamilton dalla pista alla macchina | tutto sul debutto con la Ferrari

Leggi su Ilfaroonline.it

Dopo il primo giorno (leggi qui), arriva l’esame in. Lewisè pronto a salire per la prima volta su una, con i tifosi della Rossa in attesa di vedere il 7 volte campione del mondo correre con il Cavallino. Il “sogno che si realizza” del pilota inglese diventerà realtà mercoledì 22 gennaio, quandogirerà intornodi Fiorano, con il, previsto inizialmente per lunedì 20, rimandato a causa del meteo avverso., il primo giornoA raccontare il primo giorno diinè stata la stessa scuderia italiana, con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali: “Lewisha iniziato ufficialmente la sua avventura con la ScuderiaHP: il sette volte campione del mondo è arrivato la mattina del 20 gennaio di buon’ora nel quartier generale del team di Maranello, in via Enzo27, e si è spostato nella piazzetta delladi Fiorano – intitolata all’unico altro sette volte campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher – dove è stato accolto dal Team Principal, Fred Vasseur, e dal CEO di, Benedetto Vigna”.