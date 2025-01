Napolipiu.com - Garnacho al Napoli, l’ora della verità: United e Manna a Milano

al">Sportitalia rivela: iniziato l’incontro trae gli emissari inglesi. Sky: il giocatore spinge per il trasferimento.In questi minuti è in corso al’incontro decisivo tra ile il Manchesterper Alejandro. Come rivelato da Sportitalia attraverso Alfredo Pedullà, il ds Giovannista dialogando con gli emissari dei Red Devils per “arrivare a una soluzione che accontenti tutti”.L’argentino ha già dato il suo assenso al trasferimento, attratto dalla possibilità di raddoppiare l’ingaggio e di giocare la Champions League nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club inglese chiede 70 milioni di sterline, ma ilproverà a chiudere con una formula che includa bonus e percentuale sulla futura rivendita.