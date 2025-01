Francesco Schettino ex comandante della Costa Concordia ha chiesto la semilibertà

Leggi su Dayitalianews.com

Era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, nel 2017, per il naufragio, exnave da crociera, hadi poter usufruire del regime dista scontando una condanna definitiva a 16 anni di carcere, inflittagli nel 2017, per il naufragionave avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012. Nel naufragio morirono 32 persone e ci furono centinaia di feriti.venne condannato in via definitiva per omicidio colposo plurimo, naufragio colposo e abbandononave. Avendo già scontato la metàpena, hadi accedere alle misure alternative al carcere. L’udienza si svolgerà il 4 marzo prossimo.Le reazioni“Dispiace sapere che potrebbe tornare a casa.