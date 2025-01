Juventusnews24.com - Dorgu Juve, la prima offerta del Manchester United non basta! La risposta del Lecce su cifre e formula. Tutti i dettagli

di RedazionentusNews24: ilrifiuta ladel. Eccodopo l’incontro tra i due clubSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli intermediari dell’operazione, Leon Angel e Frank Trimboli, e un dirigente delhanno incontrato la dirigenza dela Milano per Patrick, esterno accostato anche allantus. L’delper il laterale danese per ora non va oltre i 30 milioni più 5 di bonus. Il, per ora, non accetta la richiesta e aspetta un’più alta.QUOTE BRUGES– Bruges-è per lantus di Thiago Motta una gara importante per il prosieguo del suo cammino europeo. I bianconeri vogliono staccare un pass per la fase successiva e cullano ancora qualche speranza di terminare tra le prime otto.