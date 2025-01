Scuolalink.it - Concorso per il Personale ATA ISIA Firenze: iscrizioni entro il 15 febbraio

L’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche () diha pubblicato un nuovo bando diper l’assunzione diATA. La selezione mira a reclutare nuovi funzionari amministrativi-gestionali per l’area terza, con contratto a tempo indeterminato e pieno. Questa opportunità rappresenta un’importante occasione per chi aspira a una carriera stabile nel settore pubblico. Requisiti per la partecipazione alIlè rivolto ai candidati in possesso di specifici titoli di studio. Per partecipare, occorre avere una laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi: L-14 (scienze dei servizi giuridici), L-16 (scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione), L-18 (scienze dell’economia e della gestione aziendale), L-33 (scienze economiche) o L-36 (scienze politiche e delle relazioni internazionali).