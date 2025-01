Ilrestodelcarlino.it - Commercio e viabilità. Controlli nelle attività. Nel mirino gli abusivi

Sono stati dodici mesi dimolto intensi per la polizia locale. Che hanno interessato tantissimi settori. I responsabili degli uffici hanno quindi riassunto numeri e interventi dei loro ambiti di competenza. Walter Vallesi, Maria Pia Marrocchella, Maurizio Iacopini, Ilaria Ferranti, Giuseppe Battista e Fiorenzo Fiorani hanno illustrato e commentato numeri e azioni. "Sono state 618 le concessioni di occupazione del suolo pubblico; molte sono per i numerosi cantieri in città – ha detto Walter Vallesi – uno su tutti il maxi intervento cantiere alla Pace, che ha implicato una modifica importante alla. A San Giuliano era chiusa la galleria delle Fonti e al contempo si è tenuto il concerto di Fiorella Mannoia allo Sferisterio. Abbiamo gestito anche 4 gare podistiche e ciclistiche, oltre al Red emotion ad aprile, solo per dirne alcune che hanno comportato modifiche significative alla".