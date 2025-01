Uominiedonnenews.it - Claudio Bisio, Vita Privata: Chi E’ La Moglie E Che Lavoro Fa!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Scopri chi è ladie giornalista di successo. Tra amore, ironia e una carriera brillante, la loro storia è un esempio di equilibrio e complicità.Sandra Bonzi: la giornalista e compagna didiDietro ogni grande uomo c’è spesso una grande donna, e nel caso di, quella donna è Sandra Bonzi. Classe 1964, Sandra è una giornalista di successo che ha saputo farsi strada nel mondo della comunicazione collaborando con testate di rilievo come Repubblica e Donna Moderna. La sua carriera non si limita alla carta stampata, avendo lavorato anche con importanti emittenti televisive come Mediaset, Sky e Disney Channel. Ma oltre alla sua brillante professione, c’è una storia personale che vale la pena raccontare: quella di una donna che da oltre trent’anni condivide lacon uno degli attori e comici più amati d’Italia.