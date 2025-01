Thesocialpost.it - “Che succede?”. Panico a I Fatti Vostri, Anna Falchi sviene davanti a tutti: paura per Timperi e ospiti

Leggi su Thesocialpost.it

è stata protagonista di un imprevisto in diretta durante la puntata del 25 gennaio 2025 de I. Sul finire della trasmissione, mentre salutava il pubblico per dare appuntamento al giorno successivo, ha avuto un mancamento e si è accasciata cercando sostegno in Tiberio. Quest’ultimo, accanto a lei, è riuscito a evitarle una caduta completa.rassicura: “Mi sono alzata troppo in fretta”L’episodio è avvenuto proprio mentre scorrevano i titoli di coda. La conduttrice ha mostrato un segno di malessere e si è seduta a terra. Tiberio, inizialmente dubbioso, ha chiesto se fosse uno scherzo.ha subito chiarito che il malore era reale ma non grave.ha quindi preso il controllo della situazione, rassicurando, sia in studio che a casa: “Abbiamo materiale per Blob e Striscia La Notizia, ma tranquilli, non è niente di serio.