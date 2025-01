.com - Cedolino Pensioni febbraio 2025: date pagamento, rivalutazione e nuovi importi

A partire dalle prossime ore, i pensionati potranno consultare online ilrelativo all’assegnostico del mese di. Questo documento, come ogni mese, fornisce il dettaglio dell’importo erogato, comprese eventuali variazioni legate agli adeguamenti. Per il secondo mese dell’anno, glisaranno nuovamente aggiornati sulla base dell’inflazione, con un’aliquota difissata allo 0,8%. Tale percentuale è stata ufficializzata dal decreto del Ministero del Lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2024. Di seguito, tutte le informazioni essenziali su accrediti, rivalutazioni eaggiornati.Ledi accredito dellediPer, ledi accredito dellesaranno differenziate in base all’istituto di: Sabato 1°: accredito riservato ai pensionati titolari di un conto corrente postale.