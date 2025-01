Romadailynews.it - Buon compleanno Uto Ughi, Placido Domingo, Fiorella Conti…

UtoConti, Giuseppe Savoldi, Ugo Sposetti, Teodoro Katte Klitsche de la Grange, Donatella Albano, Max Tortora, Jimmy Ghione, Alen Boksic, Magda Culotta, Alessandro Bernardini, Alessandra Visconti, Lorenzo Bonetti, Vanessa Hessler, Jessica Migliorini, Matteo Pelucchi, Marta Pagnini, Jacopo Troiani, Lorenzo Nista, Simone Pasa.Oggi 21 gennaio compiono gli anni:Conti, dirigente d’azienda; Francesco Macis, politico; Amedeo Amodio, ballerino, coreografo; Antonio dalla Via, politico;, tenore, direttore d’orchestra.Inoltre, compiono gli anni: Pier Paolo Ottonello, filosofo; Anna Ranalli, attrice, cantante; Uto, violinista; Giuseppe Valsecchi, ex calciatore Salernitana; Pierluigi Cencetti, ex calciatore Fiorentina, Brescia, Livorno, Arezzo; Franz di Cioccio, musicista, attore, giornalista; Toni Andreetta, regista; Giovanni Bonetti, ex calciatore Messina; Giuseppe Savoldi, ex calciatore Atalanta, Bologna, Napoli, allenatore; Ugo Sposetti, politico; Tommaso Stenico, presbitero, scrittore; Luigi Zoia, karateka, maestro di karate; Antonio Rocca, ex calciatore Atalanta; Norbert Pallua, chirurgo; Bruno Pauletto, atleta, imprenditore, fisiologo.