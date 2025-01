Lapresse.it - Balotelli sul mercato: il Trapani lo chiama ma lui dice ‘no’

Mariosulma per ora solo nel mirino del, secondo i rumors e le news dell’ultima ora che coinvolgono l’attaccante. Supermario è stato ingaggiato dal Genoa appena tre mesi fa dopo essere rimasto senza squadra. La sua avventura in rossoblù però non è mai decollata. L’attaccante ha trovato poco spazio con Alberto Gilardino e ancora meno spazio con l’attuale allenatore Patrick Vieira, con il qualeebbe un acceso diverbio ai tempi del Nizza. L’allenatore e il giocatore, che in passato hanno anche giocato insieme all’Inter e al Manchester City, si sono chiariti quando a novembre il tecnico transalpino ha preso il posto di Gilardino in panchina. Lo stessoha gettato acqua sul fuoco parlando del suo rapporto con il tecnico ai microfoni di Striscia la Notizia, con l’inviato Valerio Staffelli che lo aveva raggiunto per consegnargli il Tapiro d’oro.