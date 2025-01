361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 20 gennaio 2025

Bene Il Conte di MontecristoNella serata di ieri, lunedì 20, su Rai Uno, la seconda puntata de Il Conte di Montecristo ha portato a casa ben 5.781.000 spettatori pari al 31.4% di share.Su Canale5, Grande Fratello si è fermato a 2.311.000 spettatori con uno share del 17.3% (Night: 1.065.000 – 27.2%, Live: 516.000 – 15.6%).Su Rai2 Boss in Incognito coinvolge 947.000 spettatori pari al 4.4%, nella presentazione di 33 minuti e 1.012.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1 Avengers: Age of Ultron registra 1.143.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 667.000 spettatori e il 3.8% (presentazione di 10 minuti: 474.000 – 2.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 695.000 spettatori (4.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 831.000 spettatori e il 4.1%.