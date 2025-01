Leggioggi.it - Ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2025: la mappa

Il sistema di welfare offre una serie di misure dieconomico-statale, di norma riconosciuto grazie ad apposite indennità a carico dell’IINPS, ai dipendenti che, per determinati cause aziendali, si ritrovano in situazioni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nonché per coloro (lavoratori subordinati, autonomi o parasubordinati) che perdono involontariamente l’occupazione. Analizziamo in dettaglio glie le forme didelprevisti nel. Indicee sostegni alCassa integrazione guadagni CIGS per imprese con rilevanza economica strategica Imprese del settore dei call center CIGS per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento Indennità di disoccupazione NASpI Indennità di disoccupazione DIS-COLL Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS) Indennità ISCROe sostegni alUna circolare Inps ha riepilogato le principali misure diale gliapprovati con la legge di bilancio