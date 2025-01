361magazine.com - Al Grande Fratello un ingresso potrebbe stravolgere gli equilibri: l’indiscrezione

Alsta accadendo di tutto: nuovi ingressi prestorogli. L’ultima indiscrezioneIltornerà in onda giovedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5 con un imperdibile appuntamento che vedrà l’di tantissimi concorrenti. L’ex gieffina Maria Teresa Rutastando a quanto riportano alcuni rumors ritornare ufficialmente in gioco dopo l’esperienza vissuta in Casa nel corso del GF Vip 5. La Ruta non sarà l’unica “new entry”. Nel corso della prossima diretta ben quattro ex gieffini attraverso il ripescaggio torneranno in gioco. Ieri sera il pubblico ha deciso di far tornare in Casa: Helena, Iago, Michael, Jessica, Federica ed Eva.Leggi anche San Valentino: le proposte low-cost firmate SHEIN che piacciono ai volti notiL’ultima indiscrezioneL’esperto di gossip Amedeo Venza tra le sue stories Instagram ha rivelato che un nuovo vip sia stato contattato per entrare in Casa affermando: “Come se non bastasse avrebbero contattato un altro “vip” per entrare! Direttamente da uomini e donne.