Notizie.com - Aggressioni nei pronti soccorso, Giovanni Leoni (Fnomceo): “Ecco le tre categorie di violenti. Sì a bodycam e multe salate”

Leggi su Notizie.com

“Infermieri e Oss sono i soggetti più bersagliati, in particolare le donne. È un dato incontrovertibile, ci si approfitta di alcune situazioni. Perché non si fanno atti di violenza in una palestra dove si fanno arti marziali?”.nei): “le tredi. Sì a” (FACEBOOK FOTO/CANVA FOTO) – Notizie.comL’escalation di violenze contro il personale sanitario non accenna a diminuire in Italia. Abbiamo analizzato la situazione insieme al dottor, vicepresidente nazionale, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.“Le persone che lavorano come medici, infermieri o Oss in ospedale, – ha spiegatoin esclusiva a Notizie.com – hanno scelto di svolgere una professione che aiuta il prossimo, così come i vigili del fuoco o gli appartenenti alle forze dell’ordine.