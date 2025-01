Bergamonews.it - A Treviglio in scena il Teatro Civile per la Giornata della Memoria e del Ricordo

Leggi su Bergamonews.it

AlNuovo diin Piazza Garibaldi andranno indue eventi speciali in occasione di due date importanti: lache si celebra il 27 gennaio e il Giorno deldel 10 Febbraio. Questi spettacoli sono partestagione 2024/2025, che continua a offrire al pubblico un’ampia varietà di proposte culturali, momenti di aggregazione e riflessioni storiche.Giovedì 30 gennaio 2025, alle ore 21, andrà inlo spettacolo “CantoRosa Bianca – Studenti contro Hitler”. La rappresentazione, con regia di Maurizio Donadoni e produzione Indoledegli Incamminati, porta inil coraggio e la lotta di un gruppo di giovani studenti tedeschi che si opposero al regime nazista durante il periodo 1942-43. Un’opera che celebra la resistenza e il valorestorica, in occasione delle iniziative promosse per la